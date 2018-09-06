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Порошенко підтвердив вихід
IKEA на український ринок

Порошенко підтвердив вихід IKEA на український ринок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 11:03

Порошенко підтвердив вихід IKEA на український ринок

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні він проведе зустріч з виконавчим директором компанії у Південно-Східній Європі.

Дивися повний текст Порошенко підтвердив вихід IKEA на український ринок.
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 11:03

US President Trump has announced on Twitter that AvtoZAZ finally enters the United States.
Link to Twitter Trump:
AvtoZAZ enters USA! Today I meet with the chief executive officer of AvtoZAZ-America Tariel Vasadze. Spoil long awaited this news. This is a good signal for other world brands that our state needs to deal with. Invest in USA!
ovg
 
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Как бы новость хороша, но если разобраться, то Ikea из наших же Карпат будет продавать нам мебель, инвестировав внутри Украины только в ремонт уже построенного торгового помещения, плюс создав до сотни рабочих мест в области продаж и логистики.

При этом неизбежно заберет часть рынка у небольших производителей, размещающих полный цикл производства в Украине (создающих гораздо более высокое количество рабочих мест в гораздо более широком спектре профессий).

Что касается сигнала для других игроков - это клише. Я много лет работал в ТНК, и мы не принимали решений о выходе на новые рынки с какой-либо оглядкой на наличие там ТНК из других отраслей. Это неумно, и не дает никаких гарантий успеха
z_temp
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 12:12

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Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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