Сьогодні він проведе зустріч з виконавчим директором компанії у Південно-Східній Європі.
Дивися повний текст Порошенко підтвердив вихід IKEA на український ринок.
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Додано: Сер 12 вер, 2018 11:03
Порошенко підтвердив вихід IKEA на український ринок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко підтвердив вихід IKEA на український ринок.
Додано: Сер 12 вер, 2018 11:03
US President Trump has announced on Twitter that AvtoZAZ finally enters the United States.
Link to Twitter Trump:
AvtoZAZ enters USA! Today I meet with the chief executive officer of AvtoZAZ-America Tariel Vasadze. Spoil long awaited this news. This is a good signal for other world brands that our state needs to deal with. Invest in USA!
Додано: Сер 12 вер, 2018 12:04
Как бы новость хороша, но если разобраться, то Ikea из наших же Карпат будет продавать нам мебель, инвестировав внутри Украины только в ремонт уже построенного торгового помещения, плюс создав до сотни рабочих мест в области продаж и логистики.
При этом неизбежно заберет часть рынка у небольших производителей, размещающих полный цикл производства в Украине (создающих гораздо более высокое количество рабочих мест в гораздо более широком спектре профессий).
Что касается сигнала для других игроков - это клише. Я много лет работал в ТНК, и мы не принимали решений о выходе на новые рынки с какой-либо оглядкой на наличие там ТНК из других отраслей. Это неумно, и не дает никаких гарантий успеха
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