Про це повідомляється на сайті НБУ.
Дивися повний текст Гривневі депозити в серпні скоротилися, а валютні зросли – НБУ.
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Додано: Сер 12 вер, 2018 11:55
Гривневі депозити в серпні скоротилися, а валютні зросли...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гривневі депозити в серпні скоротилися, а валютні зросли – НБУ.
Додано: Сер 12 вер, 2018 11:55
Тобто кредити в валюті наразі видають? о_О
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