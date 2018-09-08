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Гривневі депозити в серпні
скоротилися, а валютні зросли...

Гривневі депозити в серпні скоротилися, а валютні зросли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 11:55

Гривневі депозити в серпні скоротилися, а валютні зросли...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті НБУ.

Дивися повний текст Гривневі депозити в серпні скоротилися, а валютні зросли – НБУ.
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 11:55

У серпні Нацбанк зафіксував значне зростання валютних кредитів населенню – відразу на 10,6%, до $2,53 млрд, тоді як валютні кредити бізнесу залишилися на колишньому рівні – $14,51 млрд.

Тобто кредити в валюті наразі видають? о_О
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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