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Коломойський домігся в
суді арешту акцій...

Коломойський домігся в суді арешту акцій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 12:12

Коломойський домігся в суді арешту акцій...

Пропонуємо до обговорення:
5 вересня Апеляційний суд м. Києва задовольнив заяву низки компаній, пов’язаних з Ігорем Коломойським і його партнерами (у т.ч. ПрАТ “Аеробуд”, ТОВ “Приватофіс”, ТОВ “Приватленд”, ТОВ “Еверест Істейт”, ТОВ “Телерадіокомпанія “Жиса”, ТОВ “Крим Дівелопмент”, ТОВ “КУА “Фінансовий капітал”, ТОВ “КУА “Фінансовий вектор” тощо), та наклав арешт на акції Промінвестбанку (які належать російській держкорпорації “Внєшекономбанк”); на акції Сбербанку (які належать російському Сбербанку); на акції ВТБ Банку (які належать російському держбанку ВТБ).

Дивися повний текст Коломойський домігся в суді арешту акцій Промінвестбанку, Сбербанку, та ВТБ банку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 12:12

Молодцы!!!
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 12:25

Re: Коломойський домігся в суді арешту акцій...

Этапять!!!!
Duke
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 12:33

Коломойский возмещает убытки с бОльшим успехом, чем государство Украина
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 14:07

Коломойский - мужик, нынешняя власть - соплежуи европейские.
Rainbow
 
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