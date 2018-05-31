Коломойський домігся в суді арешту акцій...

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5 вересня Апеляційний суд м. Києва задовольнив заяву низки компаній, пов’язаних з Ігорем Коломойським і його партнерами (у т.ч. ПрАТ “Аеробуд”, ТОВ “Приватофіс”, ТОВ “Приватленд”, ТОВ “Еверест Істейт”, ТОВ “Телерадіокомпанія “Жиса”, ТОВ “Крим Дівелопмент”, ТОВ “КУА “Фінансовий капітал”, ТОВ “КУА “Фінансовий вектор” тощо), та наклав арешт на акції Промінвестбанку (які належать російській держкорпорації “Внєшекономбанк”); на акції Сбербанку (які належать російському Сбербанку); на акції ВТБ Банку (які належать російському держбанку ВТБ).