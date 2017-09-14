Це випливає з інформації на сайті Банку Росії.
Дивися повний текст У серпні відтік капіталу з Росії міг становити $5 млрд, - центробанк РФ.
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Додано: Сер 12 вер, 2018 12:22
У серпні відтік капіталу з Росії міг становити $5 млрд,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У серпні відтік капіталу з Росії міг становити $5 млрд, - центробанк РФ.
Додано: Сер 12 вер, 2018 12:23
Це, що нова грошова одиниця? Доларо-рубль? :) Дерев'яний доляр? :)
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