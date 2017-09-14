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У серпні відтік капіталу з
Росії міг становити $5 млрд,...

У серпні відтік капіталу з Росії міг становити $5 млрд,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 12:22

У серпні відтік капіталу з Росії міг становити $5 млрд,...

Пропонуємо до обговорення:
Це випливає з інформації на сайті Банку Росії.

Дивися повний текст У серпні відтік капіталу з Росії міг становити $5 млрд, - центробанк РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 12:23

$26,5 млрд рублів

Це, що нова грошова одиниця? Доларо-рубль? :) Дерев'яний доляр? :)
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