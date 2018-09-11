Відповідну угоду анонсував Президент України
Дивися повний текст Саудівська SALIC купує український агрохолдинг \"Мрія\" – Порошенко.
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Додано: Сер 12 вер, 2018 13:17
Саудівська SALIC купує український агрохолдинг "Мрія" –...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Саудівська SALIC купує український агрохолдинг \"Мрія\" – Порошенко.
Додано: Сер 12 вер, 2018 13:18
ПОПа традиционно дрыщет влажными анонсами хотелок: "демонстрирует готовность инвесторов вкладывать деньги в Украину, кардинальные изменения в инвестиционном климате"! А по факту чего нить хоть чуток серьёзного уже пятый год нету... В долг пробухать и то больше не дают.
Додано: Сер 12 вер, 2018 14:08
Да он тут еще выступал что Икея заходит со следующего года, встречался с руководством компании.
Какой же это должен быть уровень коррупции, зарегулированности в стране и отвратный инвест климат, что для того что бы зайти в страну инвестору надо гарантии и встречи лично с президентом страны провести
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