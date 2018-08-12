Через численні витоки інформації адміністрація Білого дому посилила правила користування мобільними телефонами для співробітників.
Дивися повний текст Білий дім посилив правила користування мобільними телефонами для співробітників.
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Додано: Сер 12 вер, 2018 13:39
Білий дім посилив правила користування мобільними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Білий дім посилив правила користування мобільними телефонами для співробітників.
Додано: Сер 12 вер, 2018 13:39
А как же осмотр заднего прохода и вагины? Там же тоже может быть записывающая аппаратура.
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