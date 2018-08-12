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Білий дім посилив правила
користування мобільними...

Білий дім посилив правила користування мобільними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 13:39

Білий дім посилив правила користування мобільними...

Пропонуємо до обговорення:
Через численні витоки інформації адміністрація Білого дому посилила правила користування мобільними телефонами для співробітників.

Дивися повний текст Білий дім посилив правила користування мобільними телефонами для співробітників.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 13:39

А как же осмотр заднего прохода и вагины? Там же тоже может быть записывающая аппаратура.
hodkonem36
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