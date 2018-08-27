Про це повідомив екс-заступник директора Департаменту стратегії реформування НБУ Руслан Кравець, який на даний час очолює компанію "Медікіт".
Дивися повний текст Гонтарева знайшла нову роботу.
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Додано: Сер 12 вер, 2018 14:00
Гонтарева знайшла нову роботу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гонтарева знайшла нову роботу.
Додано: Сер 12 вер, 2018 14:01
..иными словами петюня решил по-быстрячку монополизировать перспективный и ОЧЕНБ жирный рынок бабла!..расставляя нужные кадры на ключевые позиции...
Додано: Сер 12 вер, 2018 14:04
Взяточники и проходимцы. Доверия к ним нет. Лезут к государственному корыту....
Додано: Сер 12 вер, 2018 14:12
anton_gms, и вы таки продолжаете удивляться?)) А других там и нет, честный человек туда даже и не подумает идти..
Додано: Сер 12 вер, 2018 14:20
Зрадаботы настолько тупы что даже не поняли что речь идёт о частной компании.
Додано: Сер 12 вер, 2018 14:43
При отсутствии бесплатной медицины как таковой и задрав цены на госмедицину реформой до невиданных пересичному высот - частные компании от Пеци тут как тут искать свою нишу. Так что это не объяснение, зрадой таки попахивает
В игноре тролли: Faceless, lapay, yarg, locustsucol
Додано: Сер 12 вер, 2018 15:09
Сейчас тут прозвучит мнение о равных возможностях
Мол, рынок платной медицины то для всех открыт - идите и срывайте куш, а не разговоры на форуме разговаривайте.
О недюжинных способностях американских слепых трастов договариваться с КМДА о МАФах Рошен на каждом углу (в то время, когда другие МАФы сносят сотнями) при этом рассказать забудут
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