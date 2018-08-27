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Гонтарева знайшла нову роботу

Гонтарева знайшла нову роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 14:00

Гонтарева знайшла нову роботу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив екс-заступник директора Департаменту стратегії реформування НБУ Руслан Кравець, який на даний час очолює компанію "Медікіт".

Дивися повний текст Гонтарева знайшла нову роботу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 14:01

..иными словами петюня решил по-быстрячку монополизировать перспективный и ОЧЕНБ жирный рынок бабла!..расставляя нужные кадры на ключевые позиции...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 14:04

Взяточники и проходимцы. Доверия к ним нет. Лезут к государственному корыту....
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 14:12

anton_gms, и вы таки продолжаете удивляться?)) А других там и нет, честный человек туда даже и не подумает идти..
semenoh
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 14:20

  maestro71 написав:..иными словами петюня решил по-быстрячку монополизировать перспективный и ОЧЕНБ жирный рынок бабла!..расставляя нужные кадры на ключевые позиции...

  anton_gms написав:Взяточники и проходимцы. Доверия к ним нет. Лезут к государственному корыту....

Зрадаботы настолько тупы что даже не поняли что речь идёт о частной компании.
komp
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 14:43

  komp написав:Зрадаботы настолько тупы что даже не поняли что речь идёт о частной компании.

При отсутствии бесплатной медицины как таковой и задрав цены на госмедицину реформой до невиданных пересичному высот - частные компании от Пеци тут как тут искать свою нишу. Так что это не объяснение, зрадой таки попахивает
В игноре тролли: Faceless, lapay, yarg, locustsucol
SkyПердяй
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 15:09

  SkyПердяй написав:
  komp написав:Зрадаботы настолько тупы что даже не поняли что речь идёт о частной компании.

При отсутствии бесплатной медицины как таковой и задрав цены на госмедицину реформой до невиданных пересичному высот - частные компании от Пеци тут как тут искать свою нишу. Так что это не объяснение, зрадой таки попахивает


Сейчас тут прозвучит мнение о равных возможностях :)

Мол, рынок платной медицины то для всех открыт - идите и срывайте куш, а не разговоры на форуме разговаривайте.

О недюжинных способностях американских слепых трастов договариваться с КМДА о МАФах Рошен на каждом углу (в то время, когда другие МАФы сносят сотнями) при этом рассказать забудут :mrgreen:
z_temp
 
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