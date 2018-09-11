7,5% житлового фонду країни абсолютно непридатні для проживання
Дивися повний текст Знести або реконструювати: як в Україні намагаються вирішити проблему з хрущовками.
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Додано: Сер 12 вер, 2018 14:41
Знести або реконструювати: як в Україні намагаються...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Знести або реконструювати: як в Україні намагаються вирішити проблему з хрущовками.
Додано: Сер 12 вер, 2018 14:41
возникает вопрос: зачем "государтсву" это надо. когда это оно заботилось о населении. под видом реконструкции оставить людей без крыши над головой? так же как и без медицины
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