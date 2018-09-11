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Знести або реконструювати:
як в Україні намагаються...

Знести або реконструювати: як в Україні намагаються...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 14:41

Знести або реконструювати: як в Україні намагаються...

Пропонуємо до обговорення:
7,5% житлового фонду країни абсолютно непридатні для проживання

Дивися повний текст Знести або реконструювати: як в Україні намагаються вирішити проблему з хрущовками.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 14:41

возникает вопрос: зачем "государтсву" это надо. когда это оно заботилось о населении. под видом реконструкции оставить людей без крыши над головой? так же как и без медицины
azon
 
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