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Укравтодор пообіцяв більше
не класти асфальт під час...

Укравтодор пообіцяв більше не класти асфальт під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 15:04

Укравтодор пообіцяв більше не класти асфальт під час...

Пропонуємо до обговорення:
Глава Агентства автомобільних доріг Славомір Новак закликав підлеглих раціонально використовувати кошти платників податків і дотримувати вимоги законодавства – таким чином, щоб асфальт в снігопад не укладали.

Дивися повний текст Укравтодор пообіцяв більше не класти асфальт під час снігопаду.
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 15:04

Аххахахахаххаха, викрутилися хлопці. Зимою взагалі нічого не робитимуть
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