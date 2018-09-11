Він нагадав, що днями буде підписано Меморандум програми, що передбачає, зокрема, умови виділення кредиту.
Дивися повний текст Клімкін повідомив, коли Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги ЄС.
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Додано: Сер 12 вер, 2018 15:24
Клімкін повідомив, коли Україна отримає перший транш...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Клімкін повідомив, коли Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги ЄС.
Додано: Сер 12 вер, 2018 15:24
“Мы говорим об этом год, конечно”, – сказал министр... МВФ денег не даст - НИ кто не даст. ЭТИМ - фсе. Морды разные, а в головах у всех - хаперлуп...
Додано: Сер 12 вер, 2018 15:30
бот, заготавливай новые методички
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 12 вер, 2018 15:34
Re: полный Клімкін
Одни методички готовят. другие с ними воюют. зачем?..
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