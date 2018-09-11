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Клімкін повідомив, коли Україна
отримає перший транш...

Клімкін повідомив, коли Україна отримає перший транш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 15:24

Клімкін повідомив, коли Україна отримає перший транш...

Пропонуємо до обговорення:
Він нагадав, що днями буде підписано Меморандум програми, що передбачає, зокрема, умови виділення кредиту.

Дивися повний текст Клімкін повідомив, коли Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 15:24

“Мы говорим об этом год, конечно”, – сказал министр... МВФ денег не даст - НИ кто не даст. ЭТИМ - фсе. Морды разные, а в головах у всех - хаперлуп...
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 15:30

  mister-svet написав:“Мы говорим об этом год, конечно”, – сказал министр... МВФ денег не даст - НИ кто не даст. ЭТИМ - фсе. Морды разные, а в головах у всех - хаперлуп...


бот, заготавливай новые методички
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 15:34

Re: полный Клімкін

Одни методички готовят. другие с ними воюют. зачем?..
sal
 
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