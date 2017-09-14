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Мінрегіон повідомив, скільки коштів необхідно для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 вер, 2018 16:08
Пропонуємо до обговорення:
Потреба українських багатоповерхових будинків в інвестиціях для здійснення заходів енергоефективності та утеплення складає близько 40-50 мільярдів євро.
Дивися повний текст Мінрегіон повідомив, скільки коштів необхідно для утеплення багатоквартирних будинків
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Додано: Сер 12 вер, 2018 16:08
Багатоповерхові будинки належать власникам квартир в цих будинках.
За державні кошти утеплюємо приватну власність?
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