RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мешканцям швейцарського села
щомісяця даватимуть по 2,5...

Мешканцям швейцарського села щомісяця даватимуть по 2,5...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 16:20

Мешканцям швейцарського села щомісяця даватимуть по 2,5...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Bloomberg.

Дивися повний текст Мешканцям швейцарського села щомісяця даватимуть по 2,5 тис. доларів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84429
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: z_temp і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На виплату підвищених пенсій щомісяця додатково...
R2 » П'ят 22 чер, 2018 10:20
3 237
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 14:05
Moimir
Керівництво "РИА Новости Украина" щомісяця отримувало 53...
R2 » Сер 16 тра, 2018 06:55
1 323
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 06:55
Zoy
Українці розповіли, скільки хотіли б отримувати щомісяця 1, 2
R2 » Суб 24 бер, 2018 15:41
12 1539
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 13:08
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.