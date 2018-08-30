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Мінрегіон розглядає введення
шумової і світлової...

Мінрегіон розглядає введення шумової і світлової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 17:13

Мінрегіон розглядає введення шумової і світлової...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розглядає введення шумової і світлової розмітки при проектуванні доріг.

Дивися повний текст Мінрегіон розглядає введення шумової і світлової розмітки доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 17:13

Не россматривать,а делать-бегом!!!
saweliy722
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