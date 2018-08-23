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Торговельна війна Трампа
принесла Канаді майже $300 млн

Торговельна війна Трампа принесла Канаді майже $300 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 18:11

Торговельна війна Трампа принесла Канаді майже $300 млн

Пропонуємо до обговорення:
Упродовж останніх двох місяців Канада зібрала із США майже $300 млн у тарифах та зборах, запроваджених у відповідь на введення Вашингтоном торговельних обмежень.

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