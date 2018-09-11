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В Україні почали
енергосертифікацію будівель

В Україні почали енергосертифікацію будівель
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 18:12

В Україні почали енергосертифікацію будівель

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.

Дивися повний текст В Україні почали енергосертифікацію будівель.
R2
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zloy_ukr
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