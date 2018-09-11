Про це повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.
Дивися повний текст В Україні почали енергосертифікацію будівель.
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Додано: Сер 12 вер, 2018 18:12
В Україні почали енергосертифікацію будівель
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почали енергосертифікацію будівель.
Додано: Сер 12 вер, 2018 18:13
На смену гадалкам с картами придут обязательные гадалки, и фантазеры с высшим образованием.
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