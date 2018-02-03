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Українці зможуть стежити за своїм багажем онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 вер, 2018 18:40
Пропонуємо до обговорення:
У новому багажному відділенні аеропорту «Бориспіль» пасажири зможуть спостерігати за багажем за допомогою онлайн-трансляції.
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Додано: Сер 12 вер, 2018 18:40
а красть из чемоданов прекратят?...
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