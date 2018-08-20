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Тігіпко задумався про купівлю
банку і страхової компанії

Тігіпко задумався про купівлю банку і страхової компанії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 18:42

Тігіпко задумався про купівлю банку і страхової компанії

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив під час Київського міжнародного економічного форуму "10 успішних стратегій залучення інвестицій".

Дивися повний текст Тігіпко задумався про купівлю банку і страхової компанії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 18:42

а ему всё мало и мало...
Cler
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