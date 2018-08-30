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Французька мережа гіпермаркетів
має намір запустити в...

Французька мережа гіпермаркетів має намір запустити в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 18:48

Французька мережа гіпермаркетів має намір запустити в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила комерційний директор Ceetrus Анна Корягіна, передає retailers.

Дивися повний текст Французька мережа гіпермаркетів має намір запустити в Україні маркетплейс.
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