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Мережі АЗС підвищили ціни на паливо слідом за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 вер, 2018 20:03
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.
Дивися повний текст Мережі АЗС підвищили ціни на паливо слідом за найбільшими операторами
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