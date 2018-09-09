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Мережі АЗС підвищили ціни
на паливо слідом за...

Мережі АЗС підвищили ціни на паливо слідом за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 20:03

Мережі АЗС підвищили ціни на паливо слідом за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

Дивися повний текст Мережі АЗС підвищили ціни на паливо слідом за найбільшими операторами.
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