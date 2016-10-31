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Ищу инвестора для создания
трейдинг бренда, доход от 200 000

Ищу инвестора для создания трейдинг бренда, доход от 200 000
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 20:07

Ищу инвестора для создания трейдинг бренда, доход от 200 000

Добрый день! Предлагаю сотрудничество в прибыльном бизнесе по созданию собственного трейдинг бренда (форекс, CFD, криптовалюты). Ищу инвестора с СНГ или зарубежья.

Требуемый капитал: $100 000. Первоначальная инвестиция $20 000 для разработки платформы со всем необходимым функционалом.

Окупаемость: до 6 месяцев.

Последующая чистая месячная прибыль: $200 000-500 000$, может доходить до миллиона $ и больше в силу специфики бизнеса.

Предлагаемая доля в проекте: 50%

Теперь ввожу в курс дела: есть люди, готовые инвестировать, но скептически относящимся к форексам-биржам-криптовалютам из-за рисков. Да, риски, безусловно, высокие, но для инвесторов, НЕ для владельцев, в руках которых находятся средства вкладчиков и управление их счетами. Как и в казино, лотереях и подобных индустриях, 90% теряют деньги. Зарабатывают владельцы.


Привожу пример расчета затрат после создания бренда на начальных стадиях: офис из 10 человек будет привлекать на начальных этапах в среднем $50 000, из чего 10% идёт как комиссия провайдеру (-$5000); средняя цена за телефонию при офисе из 10 человек $1500; зарплаты на 10 человек $7000, аренда офиса $1500, комиссия за использование платёжных систем и мелкие расходы $1500, и того $50 000-16 500=33 500/2= $16750 чистый доход за месяц.

Бизнес будет полностью легальным с соответствующими регуляциями.


Имеется опыт в данной сфере, понимание всех бизнес-процессов и стратегии развития компании. На мне курирование в развитии, ваше участие не требуется или будет минимальным.


За деталями прошу писать на dsmithfinance55@gmail.com
Skype: live:dsmithfinance55
DSmith
 
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