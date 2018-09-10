Про це повідомила перший заступник голови головного управління Пенсійного фонду в Черкаській області Анна Вовкогон.
Дивися повний текст Українцям розповіли, як купити пенсійний стаж, якого бракує - експерт.
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Додано: Сер 12 вер, 2018 20:28
Українцям розповіли, як купити пенсійний стаж, якого...
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Дивися повний текст Українцям розповіли, як купити пенсійний стаж, якого бракує - експерт.
Додано: Сер 12 вер, 2018 20:28
Смешно. Задним числом поменяли правила выхода на пенсию.
И люди, которым на проживание денег не хватает, будут брать кредит в банке, и покупать страховой стаж. А за счет пенсии кредит отдадут. Фантастика.
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