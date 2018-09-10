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Українцям розповіли, як купити
пенсійний стаж, якого...

Українцям розповіли, як купити пенсійний стаж, якого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 20:28

Українцям розповіли, як купити пенсійний стаж, якого...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила перший заступник голови головного управління Пенсійного фонду в Черкаській області Анна Вовкогон.

Дивися повний текст Українцям розповіли, як купити пенсійний стаж, якого бракує - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 20:28

Смешно. Задним числом поменяли правила выхода на пенсию.
И люди, которым на проживание денег не хватает, будут брать кредит в банке, и покупать страховой стаж. А за счет пенсии кредит отдадут. Фантастика.
zloy_ukr
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