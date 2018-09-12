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IKEA покаже світовим компаніям,
що в Україні можна...

IKEA покаже світовим компаніям, що в Україні можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 20:38

IKEA покаже світовим компаніям, що в Україні можна...

Пропонуємо до обговорення:
Поява в Україні шведської компанії, яка виробляє товари для дому, добре позначиться на бізнес-кліматі України і створить конкуренцію для інших виробників у цьому сегменті.

Дивися повний текст IKEA покаже світовим компаніям, що в Україні можна працювати прозоро – експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 20:38

Работать у нас прозрачно можно, но недолго
antey1969
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