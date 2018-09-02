Від газу населені пункти відключать 17 вересня, а повернуть назад - 19 жовтня.
Дивися повний текст В Одеській області місто на цілий місяць відключать від газу.
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Додано: Сер 12 вер, 2018 22:36
В Одеській області місто на цілий місяць відключать від газу
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Дивися повний текст В Одеській області місто на цілий місяць відключать від газу.
Додано: Сер 12 вер, 2018 22:36
Все можно, но осторожно. У меня в плите есть два набора форсунок, под природный и под сжиженный газ. Думаю, что если и не менять, то будет работать, просто КПД будет меньше.
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