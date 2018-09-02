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В Одеській області місто на
цілий місяць відключать від газу

В Одеській області місто на цілий місяць відключать від газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 22:36

В Одеській області місто на цілий місяць відключать від газу

Пропонуємо до обговорення:
Від газу населені пункти відключать 17 вересня, а повернуть назад - 19 жовтня.

Дивися повний текст В Одеській області місто на цілий місяць відключать від газу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 22:36

Все можно, но осторожно. У меня в плите есть два набора форсунок, под природный и под сжиженный газ. Думаю, что если и не менять, то будет работать, просто КПД будет меньше.
civ
 
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