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Гриневич пояснила, чому приватні виші не отримують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 вер, 2018 22:58
Пропонуємо до обговорення:
Законом про вищу освіту визначено, що приватні заклади вищої освіти можуть претендувати на державне замовлення, якщо їх обирають абітурієнти з найвищими балами ЗНО, але для виконання цієї норми необхідно внести зміни в Бюджетний кодекс.
Дивися повний текст Гриневич пояснила, чому приватні виші не отримують держзамовлення
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Додано: Сер 12 вер, 2018 22:58
Студенты с высшими баллами ЗНО, поступающие на IT-специальности, выбирают церковную школу
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