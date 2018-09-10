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Гриневич пояснила, чому
приватні виші не отримують...

Гриневич пояснила, чому приватні виші не отримують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 22:58

Гриневич пояснила, чому приватні виші не отримують...

Пропонуємо до обговорення:
Законом про вищу освіту визначено, що приватні заклади вищої освіти можуть претендувати на державне замовлення, якщо їх обирають абітурієнти з найвищими балами ЗНО, але для виконання цієї норми необхідно внести зміни в Бюджетний кодекс.

Дивися повний текст Гриневич пояснила, чому приватні виші не отримують держзамовлення.
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