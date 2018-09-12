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Гроші за переїзд до села у Швейцарії: міф і реальність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 вер, 2018 00:01
Пропонуємо до обговорення:
Село завалене листами охочих з різних куточків світу. Однак все не так просто.
Дивися повний текст Гроші за переїзд до села у Швейцарії: міф і реальність
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