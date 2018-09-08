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У Кореї можуть
заборонити iPhone

У Кореї можуть заборонити iPhone
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 07:18

У Кореї можуть заборонити iPhone

Пропонуємо до обговорення:
Корейський інститут передових технологій звинувачує компанію Apple в порушенні її патентів, пов'язаних з технологічним процесом FinFET, - пише Gizchina.

Дивися повний текст У Кореї можуть заборонити iPhone.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 07:18

Это называется честным бизнесом.
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