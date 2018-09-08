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У Кореї можуть заборонити iPhone
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Додано: Чет 13 вер, 2018 07:18
Пропонуємо до обговорення:
Корейський інститут передових технологій звинувачує компанію Apple в порушенні її патентів, пов'язаних з технологічним процесом FinFET, - пише Gizchina.
Дивися повний текст У Кореї можуть заборонити iPhone
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Додано: Чет 13 вер, 2018 07:18
Это называется честным бизнесом.
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