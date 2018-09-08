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Податкова перевірить майже 3
тисячі компаній до кінця...

Податкова перевірить майже 3 тисячі компаній до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 07:21

Податкова перевірить майже 3 тисячі компаній до кінця...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця 2018 року представники Державної фіскальної служби проведуть 2,865 тисячі перевірок підприємств.

Дивися повний текст Податкова перевірить майже 3 тисячі компаній до кінця року (інфографіка).
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