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Омелян пояснив, чому не
ремонтуються дороги в деяких...

Омелян пояснив, чому не ремонтуються дороги в деяких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 08:52

Омелян пояснив, чому не ремонтуються дороги в деяких...

Пропонуємо до обговорення:
Деякі області України відстають у темпах ремонту доріг через те, що кладуть на депозит виділені їм гроші.

Дивися повний текст Омелян пояснив, чому не ремонтуються дороги в деяких областях.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 08:52

Ни одна копейка из государственного счета без одобрямся Гройсмана и его министров в банк не ляжет сама . По этому , пусть не заливает Омельян.
ogongalo
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 08:59

и что, забрали у них деньги, % они поимели, дороги как были разбиты так и остались, в чём заключается твоя работа, выделить деньги?
Cactus
 
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