Деякі області України відстають у темпах ремонту доріг через те, що кладуть на депозит виділені їм гроші.
Дивися повний текст Омелян пояснив, чому не ремонтуються дороги в деяких областях.
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Додано: Чет 13 вер, 2018 08:52
Омелян пояснив, чому не ремонтуються дороги в деяких...
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Дивися повний текст Омелян пояснив, чому не ремонтуються дороги в деяких областях.
Додано: Чет 13 вер, 2018 08:52
Ни одна копейка из государственного счета без одобрямся Гройсмана и его министров в банк не ляжет сама . По этому , пусть не заливает Омельян.
Додано: Чет 13 вер, 2018 08:59
и что, забрали у них деньги, % они поимели, дороги как были разбиты так и остались, в чём заключается твоя работа, выделить деньги?
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