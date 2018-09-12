6 вересня місія МВФ на чолі з Р. ван Роденом розпочала роботу в Києві.
Дивися повний текст Місія МВФ вважає, що пенсійна реформа в Україні дає очікувані результати - Мінсоцполітики.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 вер, 2018 09:01
Місія МВФ вважає, що пенсійна реформа в Україні дає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Місія МВФ вважає, що пенсійна реформа в Україні дає очікувані результати - Мінсоцполітики.
Додано: Чет 13 вер, 2018 09:24
Re: Місія МВФ вважає, що пенсійна реформа в Україні дає...
Нормальный ход. Все дружно по белому делаем пенсионные отчисления, покупаемых "недостающий" стаж... МВФ совершенно естественно хочет быть уверен, что ВСЕ граждане охвачены "помощью" кредиторов. А многие ли на фоне усугубившегося безвиза тут выживут?
Таки не покидает ощущение, что оставшаяся после аннексии территория какому то немного численному народу очень даже понадобилась...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Чет 13 вер, 2018 09:44
А чего не назвали этот народ? Страшно?
Додано: Чет 13 вер, 2018 09:53
shapo
Тут и так ни чего сказать не получается, они хоть так хоть так вытрут. Может прозревают...
Востаннє редагувалось mister-svet в Чет 13 вер, 2018 09:55, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Чет 13 вер, 2018 10:01
А як це?
А хто змушує платити в загальний пенс.фонд, якщо Ви не вірите в його дієвість?
Хто заважає перейти зі штатного працівника на цивільно-правову угоду і хоч так трохи знизити непомірний податковий гніт? А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше
Щоправда, надалі потрібно було покладатись лише на власні сили і здатність самостійно і формувати власний пенс.фонд, і захищати його від інфляції...
Зможете?
У нас кожна третя працездатна людина є безробітною.
Або, іншими словами: двоє вкрали право на працю у третього (14млн.людей*5днів=20*3.5). Тому так і живемо...:
Додано: Чет 13 вер, 2018 10:05
Хасиды это ветвь иудаизма, а не народ. И если бы Украина отдала Израилю могилу раби Нахмана, то вы бы их тут не видели
Востаннє редагувалось shapo в Чет 13 вер, 2018 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 вер, 2018 10:07
|