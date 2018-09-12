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Місія МВФ вважає, що пенсійна
реформа в Україні дає...

Місія МВФ вважає, що пенсійна реформа в Україні дає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 09:01

Місія МВФ вважає, що пенсійна реформа в Україні дає...

Пропонуємо до обговорення:
6 вересня місія МВФ на чолі з Р. ван Роденом розпочала роботу в Києві.

Дивися повний текст Місія МВФ вважає, що пенсійна реформа в Україні дає очікувані результати - Мінсоцполітики.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 09:02

"ожидаемые результаты" - люди не доживут до пенсии?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 09:24

Re: Місія МВФ вважає, що пенсійна реформа в Україні дає...

Нормальный ход. Все дружно по белому делаем пенсионные отчисления, покупаемых "недостающий" стаж... МВФ совершенно естественно хочет быть уверен, что ВСЕ граждане охвачены "помощью" кредиторов. А многие ли на фоне усугубившегося безвиза тут выживут?
Таки не покидает ощущение, что оставшаяся после аннексии территория какому то немного численному народу очень даже понадобилась...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 09:44

  mister-svet написав:Нормальный ход. Все дружно по белому делаем пенсионные отчисления, покупаемых "недостающий" стаж... МВФ совершенно естественно хочет быть уверен, что ВСЕ граждане охвачены "помощью" кредиторов. А многие ли на фоне усугубившегося безвиза тут выживут?
Таки не покидает ощущение, что оставшаяся после аннексии территория какому то немного численному народу очень даже понадобилась...

А чего не назвали этот народ? Страшно?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 09:53

shapo

Тут и так ни чего сказать не получается, они хоть так хоть так вытрут. Может прозревают...
Востаннє редагувалось mister-svet в Чет 13 вер, 2018 09:55, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 09:54

shapo ,
Хасиды? :lol:
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 10:01

  Cactus написав:"ожидаемые результаты" - люди не доживут до пенсии?

А як це?
А хто змушує платити в загальний пенс.фонд, якщо Ви не вірите в його дієвість?
Хто заважає перейти зі штатного працівника на цивільно-правову угоду і хоч так трохи знизити непомірний податковий гніт? А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше

Щоправда, надалі потрібно було покладатись лише на власні сили і здатність самостійно і формувати власний пенс.фонд, і захищати його від інфляції...
Зможете?
У нас кожна третя працездатна людина є безробітною.
Або, іншими словами: двоє вкрали право на працю у третього (14млн.людей*5днів=20*3.5). Тому так і живемо...: https://m.facebook.com/groups/261683110 ... 40719&_rdr
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 10:05

  Yura_Gag написав:shapo ,
Хасиды? :lol:

Хасиды это ветвь иудаизма, а не народ. И если бы Украина отдала Израилю могилу раби Нахмана, то вы бы их тут не видели
Востаннє редагувалось shapo в Чет 13 вер, 2018 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 10:07

  mister-svet написав:shapo

Тут и так ни чего сказать не получается, они хоть так хоть так вытрут. Может прозревают...


Подумаешь, вытрут или забанят. Это же не в газовую камеру идти или в яр под пулеметы
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