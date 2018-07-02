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Великі криптовалютчики США
об'єднаються в Асоціацію

Великі криптовалютчики США об'єднаються в Асоціацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 09:21

Великі криптовалютчики США об'єднаються в Асоціацію

Пропонуємо до обговорення:
Кілька блокчейн-компаній, криптовалютних бірж і стартапів планують створити нову Асоціацію Blockchain.

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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 09:21

Как вы братцы ни садитесь, а без прямого выкупа с печатного станка вы пустое место.
val1963766
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