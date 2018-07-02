Кілька блокчейн-компаній, криптовалютних бірж і стартапів планують створити нову Асоціацію Blockchain.
Дивися повний текст Великі криптовалютчики США об'єднаються в Асоціацію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 вер, 2018 09:21
Великі криптовалютчики США об'єднаються в Асоціацію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Великі криптовалютчики США об'єднаються в Асоціацію.
Додано: Чет 13 вер, 2018 09:21
Как вы братцы ни садитесь, а без прямого выкупа с печатного станка вы пустое место.
|