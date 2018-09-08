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Середня зарплата киян досягла 13 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 вер, 2018 10:11
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Держстат.
Дивися повний текст Середня зарплата киян досягла 13 тисяч гривень
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R2
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Додано: Чет 13 вер, 2018 10:11
а что в Киеве добывают, крипту что ли?
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Cactus
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Нед 09 вер, 2018 15:16
Cler