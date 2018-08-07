Про це повідомив в. о. заступника голови відомства Євген Бамбізов.
Дивися повний текст Банки почали інформувати ДФС про рахунки фізосіб зі статусом ФОП.
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Додано: Чет 13 вер, 2018 10:22
Банки почали інформувати ДФС про рахунки фізосіб зі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки почали інформувати ДФС про рахунки фізосіб зі статусом ФОП.
Додано: Чет 13 вер, 2018 10:23
Так счет ФЛП (2600/2605) и так брался на регистрацию в налоговую. Или они так "грамотно" пишут о 2620/2625.
Додано: Чет 13 вер, 2018 10:56
Конечно, ведь ФОПы приносят больше "убытка", чем офшоры.
*Сарказм
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Чет 13 вер, 2018 11:06
А в чем здесь открытие - ФОП тоже человек, а почти любой человек имеет в стране карточку, чтобы платить за квартиру, что-то покупать себе лично, не будешь же делать это со счета ФОПа.
Во-первых, пока движение с миллионов личных счетов передавать не комильфо с точки зрения законодательства, могут и засудить банки.
Во-вторых, ну кто в реальности будет отслеживать движуху на миллионе счетов, физически нет такой возможности, поставят программку отслеживать - пока незаконно это, да и программка не может анализировать законность каждой транзакции, а таких транзакций десятки миллионов. То есть должны куда-то вызвать, потребовать объяснение, там в ДФС половину людей сократили, оставшаяся половина в мыле работает от нагрузки и без этой темы личных счетов.
Додано: Чет 13 вер, 2018 11:14
Не совсем понятно. У ФОПа может быть фоповский счет и свой личный для личных расходов. Более того, как они определяют, что какой-то определенный личный счет используется для предпринимательской деятельности? По каким критериям? И как это доказать без подробного расследования по каждому?
Додано: Чет 13 вер, 2018 11:24
Банки анкету дают заполнить где необходимо указать ФОП ты или не ФОП. Те банки которые эту анкету не дают, заполняют ее самостоятельно.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 13 вер, 2018 11:29
Допустим, человек открыл счет и указал, что это личный счет, не для ФОП. И допустим, ведет через него предпринимательскую деятельность. Как доказать?
Додано: Чет 13 вер, 2018 11:42
На сегодняшнем этапе на вас должно пасть какое-то подозрение в рамках определенного дела, должен быть осуществлен запрос в банк персонально на вас с указанием срока движения по счету, которое требуется контролирующим органам.
Додано: Чет 13 вер, 2018 11:59
Вот я об этом и говорю - это доказуемо, только если завести дело персонально по каждому из двух миллионов ФОПов и долго и нудно собирать доказательства.
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