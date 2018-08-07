Банки почали інформувати ДФС про рахунки фізосіб зі...

Додано: Чет 13 вер, 2018 11:06

А в чем здесь открытие - ФОП тоже человек, а почти любой человек имеет в стране карточку, чтобы платить за квартиру, что-то покупать себе лично, не будешь же делать это со счета ФОПа.

Во-первых, пока движение с миллионов личных счетов передавать не комильфо с точки зрения законодательства, могут и засудить банки.

Во-вторых, ну кто в реальности будет отслеживать движуху на миллионе счетов, физически нет такой возможности, поставят программку отслеживать - пока незаконно это, да и программка не может анализировать законность каждой транзакции, а таких транзакций десятки миллионов. То есть должны куда-то вызвать, потребовать объяснение, там в ДФС половину людей сократили, оставшаяся половина в мыле работает от нагрузки и без этой темы личных счетов.