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Банки почали інформувати ДФС
про рахунки фізосіб зі...

Банки почали інформувати ДФС про рахунки фізосіб зі...
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 10:22

Банки почали інформувати ДФС про рахунки фізосіб зі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив в. о. заступника голови відомства Євген Бамбізов.

Дивися повний текст Банки почали інформувати ДФС про рахунки фізосіб зі статусом ФОП.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 10:23

Так счет ФЛП (2600/2605) и так брался на регистрацию в налоговую. Или они так "грамотно" пишут о 2620/2625.
grisha_
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 10:54

Схоже , і до 2630/35 вони вже добралися ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 10:56

Конечно, ведь ФОПы приносят больше "убытка", чем офшоры.

*Сарказм
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 11:06

А в чем здесь открытие - ФОП тоже человек, а почти любой человек имеет в стране карточку, чтобы платить за квартиру, что-то покупать себе лично, не будешь же делать это со счета ФОПа.
Во-первых, пока движение с миллионов личных счетов передавать не комильфо с точки зрения законодательства, могут и засудить банки.
Во-вторых, ну кто в реальности будет отслеживать движуху на миллионе счетов, физически нет такой возможности, поставят программку отслеживать - пока незаконно это, да и программка не может анализировать законность каждой транзакции, а таких транзакций десятки миллионов. То есть должны куда-то вызвать, потребовать объяснение, там в ДФС половину людей сократили, оставшаяся половина в мыле работает от нагрузки и без этой темы личных счетов.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 11:14

Не совсем понятно. У ФОПа может быть фоповский счет и свой личный для личных расходов. Более того, как они определяют, что какой-то определенный личный счет используется для предпринимательской деятельности? По каким критериям? И как это доказать без подробного расследования по каждому?
Kart
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 11:24

  Kart написав:Не совсем понятно. У ФОПа может быть фоповский счет и свой личный для личных расходов. Более того, как они определяют, что какой-то определенный личный счет используется для предпринимательской деятельности? По каким критериям? И как это доказать без подробного расследования по каждому?

Банки анкету дают заполнить где необходимо указать ФОП ты или не ФОП. Те банки которые эту анкету не дают, заполняют ее самостоятельно.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 11:29

Допустим, человек открыл счет и указал, что это личный счет, не для ФОП. И допустим, ведет через него предпринимательскую деятельность. Как доказать?
Kart
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 11:42

  Kart написав:Допустим, человек открыл счет и указал, что это личный счет, не для ФОП. И допустим, ведет через него предпринимательскую деятельность. Как доказать?


На сегодняшнем этапе на вас должно пасть какое-то подозрение в рамках определенного дела, должен быть осуществлен запрос в банк персонально на вас с указанием срока движения по счету, которое требуется контролирующим органам.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 11:59

Вот я об этом и говорю - это доказуемо, только если завести дело персонально по каждому из двух миллионов ФОПов и долго и нудно собирать доказательства.
Kart
 
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