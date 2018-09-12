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НАБУ повідомило Омеляну про
підозру у незаконному збагаченні

НАБУ повідомило Омеляну про підозру у незаконному збагаченні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 11:20

НАБУ повідомило Омеляну про підозру у незаконному збагаченні

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.

Дивися повний текст НАБУ повідомило Омеляну про підозру у незаконному збагаченні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 11:20

а что он так и будет работать, не отстранят его, а меру пресечения, ну пожалуй бутерброд с маслом и только с красной икрой...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 11:46

Re: НАБУ повідомило Омеляну про підозру у незаконному збагач

Ну вот, началось..
Не трогайте Омеляна! Руки прочь от министра-профессионала!
Если его уберут - гиперлуп же накроется медным тазом.
Да и прочие инфраструктурные проекты развалятся. А он так красиво про них рассказывал, так мощно прожектировал..
fokus
 
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