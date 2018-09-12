Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ.
Дивися повний текст НАБУ повідомило Омеляну про підозру у незаконному збагаченні.
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Додано: Чет 13 вер, 2018 11:20
НАБУ повідомило Омеляну про підозру у незаконному збагаченні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НАБУ повідомило Омеляну про підозру у незаконному збагаченні.
Додано: Чет 13 вер, 2018 11:20
а что он так и будет работать, не отстранят его, а меру пресечения, ну пожалуй бутерброд с маслом и только с красной икрой...
Додано: Чет 13 вер, 2018 11:46
Re: НАБУ повідомило Омеляну про підозру у незаконному збагач
Ну вот, началось..
Не трогайте Омеляна! Руки прочь от министра-профессионала!
Если его уберут - гиперлуп же накроется медным тазом.
Да и прочие инфраструктурные проекты развалятся. А он так красиво про них рассказывал, так мощно прожектировал..
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