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Суд визнав незаконність
прожиткового мінімуму в Україні

Суд визнав незаконність прожиткового мінімуму в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 11:23

Суд визнав незаконність прожиткового мінімуму в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Київський апеляційний адміністративний суд визнав незаконним прожитковий мінімум в Україні, який становить 1777 гривень.

Дивися повний текст Суд визнав незаконність прожиткового мінімуму в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 11:23

Это может быть очень далекоидущим решением - к размеру прожиточного минимума привязаны все бюджетные социальные выплаты.

Представьте, что сейчас получатели социальной помощи массово обратятся в суды с требованием к государству о пересчете выплат по реальной стоимости потребительской корзины?..

То ли еще будет
z_temp
 
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