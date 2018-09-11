Київський апеляційний адміністративний суд визнав незаконним прожитковий мінімум в Україні, який становить 1777 гривень.
Дивися повний текст Суд визнав незаконність прожиткового мінімуму в Україні.
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Додано: Чет 13 вер, 2018 11:23
Суд визнав незаконність прожиткового мінімуму в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд визнав незаконність прожиткового мінімуму в Україні.
Додано: Чет 13 вер, 2018 11:23
Это может быть очень далекоидущим решением - к размеру прожиточного минимума привязаны все бюджетные социальные выплаты.
Представьте, что сейчас получатели социальной помощи массово обратятся в суды с требованием к государству о пересчете выплат по реальной стоимости потребительской корзины?..
То ли еще будет
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