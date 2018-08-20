Ще один високопоставлений співробітник Tesla залишає компанію - з корпорації йде віце-президент з міжнародних фінансів Джастін Маканір, повідомляє Bloomberg.
Дивися повний текст Tesla залишив третій за тиждень топ-менеджер.
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Додано: Чет 13 вер, 2018 11:49
Tesla залишив третій за тиждень топ-менеджер
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Дивися повний текст Tesla залишив третій за тиждень топ-менеджер.
Додано: Чет 13 вер, 2018 11:49
С точки зрения разработки и производства это все второстепенные кадры.
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