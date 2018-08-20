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Tesla залишив третій
за тиждень топ-менеджер

Tesla залишив третій за тиждень топ-менеджер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 11:49

Tesla залишив третій за тиждень топ-менеджер

Пропонуємо до обговорення:
Ще один високопоставлений співробітник Tesla залишає компанію - з корпорації йде віце-президент з міжнародних фінансів Джастін Маканір, повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст Tesla залишив третій за тиждень топ-менеджер.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 11:49

С точки зрения разработки и производства это все второстепенные кадры.
Кузя
 
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