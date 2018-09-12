Компанія Дакса Бунге Україна побудує у Вінницькій області завод з переробки кукурудзи потужністю 100 тис. тонн на рік.
Дивися повний текст В Україні побудують великий завод для експорту кукурудзи.
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Додано: Чет 13 вер, 2018 12:44
В Україні побудують великий завод для експорту кукурудзи
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Дивися повний текст В Україні побудують великий завод для експорту кукурудзи.
Додано: Чет 13 вер, 2018 12:44
.."крупная инвестиция..." - 14лямов енотов.. пипец... размер УВОРОВАННОГО только чиновниками средней руки в КАЖДОЙ области за год - в ДЕСЯТКИ раз больше этих крох!!!
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