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В Україні побудують великий
завод для експорту кукурудзи

В Україні побудують великий завод для експорту кукурудзи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 12:44

В Україні побудують великий завод для експорту кукурудзи

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Дакса Бунге Україна побудує у Вінницькій області завод з переробки кукурудзи потужністю 100 тис. тонн на рік.

Дивися повний текст В Україні побудують великий завод для експорту кукурудзи.
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 12:44

.."крупная инвестиция..." - 14лямов енотов.. пипец... размер УВОРОВАННОГО только чиновниками средней руки в КАЖДОЙ области за год - в ДЕСЯТКИ раз больше этих крох!!!
maestro71
 
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