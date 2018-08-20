Про це Кличко заявив під час зустрічі з представниками компанії IKEA.
Дивися повний текст Кличко: ми зацікавлені в успішній роботі ІКЕА в столиці.
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Додано: Чет 13 вер, 2018 12:50
Кличко: ми зацікавлені в успішній роботі ІКЕА в столиці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко: ми зацікавлені в успішній роботі ІКЕА в столиці.
Додано: Чет 13 вер, 2018 12:50
..Виталя точно ТАК сказал..?!.. или напечатанное - плод трудов группы корректоров-редакторов?..."генератор случайных фраз" иногда способен правильно располагать слова по смыслу?!... прогресс на лицЕ ??
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