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Кличко: ми зацікавлені в
успішній роботі ІКЕА в столиці

Кличко: ми зацікавлені в успішній роботі ІКЕА в столиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 12:50

Кличко: ми зацікавлені в успішній роботі ІКЕА в столиці

Пропонуємо до обговорення:
Про це Кличко заявив під час зустрічі з представниками компанії IKEA.

Дивися повний текст Кличко: ми зацікавлені в успішній роботі ІКЕА в столиці.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 12:50

..Виталя точно ТАК сказал..?!.. или напечатанное - плод трудов группы корректоров-редакторов?..."генератор случайных фраз" иногда способен правильно располагать слова по смыслу?!... прогресс на лицЕ ??
maestro71
 
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