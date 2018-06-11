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40000-50000 грн +380660352306
Дарья нужно срочно забрать тех

40000-50000 грн +380660352306 Дарья нужно срочно забрать тех
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 13:06

40000-50000 грн +380660352306 Дарья нужно срочно забрать тех

40000-50000 грн +380660352306 Дарья нужно срочно забрать технику из ломбарда. помогите пожалуйстав работаю не официально отца база занемаюсь арендой офисных и складских помещений сдаю их в аренду... зарплата 11000 грн нужно на срок 5-6 месяцев под рассписку и под % тоформление через нотариуса..... ПОМОГИТЕ
kurasova378
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