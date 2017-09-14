Підраховано, скільки може коштувати в Україні розмитнення вживаних автомобілів.
Дивися повний текст Розмитнення по-новому: скільки доведеться заплатити водіям єврономерів (інфографіка).
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Додано: Чет 13 вер, 2018 13:36
Розмитнення по-новому: скільки доведеться заплатити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розмитнення по-новому: скільки доведеться заплатити водіям єврономерів (інфографіка).
Додано: Чет 13 вер, 2018 13:43
Крім акцизу, потрібно буде заплатити ще ПДВ, податок на ввезення і податок в Пенсійний фонд - країна, в якій кожен може відчути себе "Дойною коровою"
Додано: Чет 13 вер, 2018 13:59
Мда... евробляхер против власти - это что-то типа мелкого мошенника против матерого каталы!
Всем известно, что основными расходными статьями по абсолютному большинству машин (тем, где двигатель объемом до 3000 куб. см) есть НДС, пошлина и сбор в ПФ, но не акциз!
И что мы видим в "компромиссе" - матерые каталы в лице Южаниной хотят предложить мелким мошенникам скидку 30-50% на акциз, что выльется в общую экономию отчислений порядка 5-10%.
Поглядим, съедят это евробляхеры, или нет - запасаюсь попкорном
Додано: Чет 13 вер, 2018 14:03
Когда что-то импортное покупаешь тоже самое платишь, в любой стране, в том числе в России. Это нормальная практика в мире. Покупай только украинское будешь платить только НДС.
Додано: Чет 13 вер, 2018 14:05
Дело в том ,что матерые бандюганы евробляхеры знают, что занижая цену, они обходят и НДС, и пошлину, и сбор в ПФ, все кроме акциза. Вот поэтому и воюют с акцизом.
Додано: Чет 13 вер, 2018 14:15
НДС платят все в этой стране. Собирай авто в Украине и не будешь платить МИТО. Про ПФ -уже молчат - стыдно еще и со стариков деньги брать для катания на евроотходоах. Я бы еще на евроотходы - Зеленый и Мединский налог ввел за авто ,меньше ЕВРО-5, как в Германии, где вообще запрет на ввоз авто, меньше ЕВРО-6.
Востаннє редагувалось laa1999 в Чет 13 вер, 2018 14:17, всього редагувалось 2 разів.
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