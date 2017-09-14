RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Розмитнення по-новому: скільки
доведеться заплатити...

Розмитнення по-новому: скільки доведеться заплатити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 13:36

Розмитнення по-новому: скільки доведеться заплатити...

Пропонуємо до обговорення:
Підраховано, скільки може коштувати в Україні розмитнення вживаних автомобілів.

Дивися повний текст Розмитнення по-новому: скільки доведеться заплатити водіям єврономерів (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84455
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 13:37

Куба нервно курит в сторонке...
baksheevbogdan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 13:41

Лохотрон
Rainbow
 
Повідомлень: 1836
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 13:43

Крім акцизу, потрібно буде заплатити ще ПДВ, податок на ввезення і податок в Пенсійний фонд - країна, в якій кожен може відчути себе "Дойною коровою"
Rainbow
 
Повідомлень: 1836
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 13:59

Мда... евробляхер против власти - это что-то типа мелкого мошенника против матерого каталы!

Всем известно, что основными расходными статьями по абсолютному большинству машин (тем, где двигатель объемом до 3000 куб. см) есть НДС, пошлина и сбор в ПФ, но не акциз!

И что мы видим в "компромиссе" - матерые каталы в лице Южаниной хотят предложить мелким мошенникам скидку 30-50% на акциз, что выльется в общую экономию отчислений порядка 5-10%.

Поглядим, съедят это евробляхеры, или нет - запасаюсь попкорном :mrgreen:
z_temp
 
Повідомлень: 40
З нами з: 10.09.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 14:03

  Rainbow написав:Крім акцизу, потрібно буде заплатити ще ПДВ, податок на ввезення і податок в Пенсійний фонд - країна, в якій кожен може відчути себе "Дойною коровою"
Когда что-то импортное покупаешь тоже самое платишь, в любой стране, в том числе в России. Это нормальная практика в мире. Покупай только украинское будешь платить только НДС.
laa1999
 
Повідомлень: 2776
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 14:04

ща налетят евробомжи и буду негодовать
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2068
З нами з: 20.11.13
Подякував: 69 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 14:05

  z_temp написав:Мда... евробляхер против власти - это что-то типа мелкого мошенника против матерого каталы!

Всем известно, что основными расходными статьями по абсолютному большинству машин (тем, где двигатель объемом до 3000 куб. см) есть НДС, пошлина и сбор в ПФ, но не акциз!

И что мы видим в "компромиссе" - матерые каталы в лице Южаниной хотят предложить мелким мошенникам скидку 30-50% на акциз, что выльется в общую экономию отчислений порядка 5-10%.

Поглядим, съедят это евробляхеры, или нет - запасаюсь попкорном :mrgreen:

Дело в том ,что матерые бандюганы евробляхеры знают, что занижая цену, они обходят и НДС, и пошлину, и сбор в ПФ, все кроме акциза. Вот поэтому и воюют с акцизом.
laa1999
 
Повідомлень: 2776
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 14:05

Опять лохотрон ..... Уберите ПДВ і МИТО
anton_gms
 
Повідомлень: 569
З нами з: 23.01.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 14:15

  anton_gms написав:Опять лохотрон ..... Уберите ПДВ і МИТО

НДС платят все в этой стране. Собирай авто в Украине и не будешь платить МИТО. Про ПФ -уже молчат - стыдно еще и со стариков деньги брать для катания на евроотходоах. Я бы еще на евроотходы - Зеленый и Мединский налог ввел за авто ,меньше ЕВРО-5, как в Германии, где вообще запрет на ввоз авто, меньше ЕВРО-6.
Востаннє редагувалось laa1999 в Чет 13 вер, 2018 14:17, всього редагувалось 2 разів.
laa1999
 
Повідомлень: 2776
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Джон і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 351, 352, 353
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
3527 180983
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 вер, 2018 14:43
Волгарь
Мінрегіон повідомив, скільки коштів необхідно для...
R2 » Сер 12 вер, 2018 16:08
1 40
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 вер, 2018 16:08
cannabis_ua
Стало відомо, скільки суд конфіскував у корупціонерів за...
R2 » Сер 12 вер, 2018 08:45
3 111
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 вер, 2018 12:14
z_temp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (60955)
13.09.2018 15:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.