Работа в телефоне

Предлагаю работу на дому в телефоне.
Требования: ответственность, желание работать и зарабатывать.
Студенты, мамы в декрете или просто люди без работы - добро пожаловать.
Ленивым и неуверенным - просьба не беспокоить.
Обязанности: работа по заданному алгоритму.
Привлечение людей в чаты по раскрутке соц. сетей. Работать нужно каждый день + ведение отчетности. Ничего сложного нет.
Занятость 2-4 часа в день. Если больше - только лучше для Вас.
Условия работы: работа на дому, в телефоне.
Должны быть установлены Телеграм, Инстаграм и Вайбер.
Город не важен.
Оплата за выполненное задание производится сразу, есть возможность удвоить оплату + премия.
В приоритете - постоянная работа, но можно и временно (выполнение задания)
Связь со мной - через Вайбер, звонить не нужно. 0970762133