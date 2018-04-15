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Работа в телефоне
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 14:42

Работа в телефоне

Предлагаю работу на дому в телефоне.

Требования: ответственность, желание работать и зарабатывать.

Студенты, мамы в декрете или просто люди без работы - добро пожаловать.

Ленивым и неуверенным - просьба не беспокоить.

Обязанности: работа по заданному алгоритму.

Привлечение людей в чаты по раскрутке соц. сетей. Работать нужно каждый день + ведение отчетности. Ничего сложного нет.

Занятость 2-4 часа в день. Если больше - только лучше для Вас.

Условия работы: работа на дому, в телефоне.

Должны быть установлены Телеграм, Инстаграм и Вайбер.

Город не важен.

Оплата за выполненное задание производится сразу, есть возможность удвоить оплату + премия.

В приоритете - постоянная работа, но можно и временно (выполнение задания)

Связь со мной - через Вайбер, звонить не нужно. 0970762133
olena_titarenko
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