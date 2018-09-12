RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як українцям перерахують
платіжки після підвищення ціни...

Як українцям перерахують платіжки після підвищення ціни...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 14:49

Як українцям перерахують платіжки після підвищення ціни...

Пропонуємо до обговорення:
Україні не вдасться в 2018 році уникнути підвищення ціни на газ для населення.

Дивися повний текст Як українцям перерахують платіжки після підвищення ціни на газ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84455
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 14:49

Круто взялись. Надеюсь закончат хоршо)
Shall
 
Повідомлень: 93
З нами з: 21.06.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 14:53

Re: Як українцям перерахують платіжки після підвищення ціни.

  Shall написав:Надеюсь закончат хоршо)

И желательно побыстрее) к весне ...
Джон
 
Повідомлень: 525
З нами з: 16.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Джон і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МВФ погодився на поступове підвищення цін на газ – ЗМІ 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 12 вер, 2018 09:15
39 2822
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 вер, 2018 09:21
sal
Українцям розповіли, як купити пенсійний стаж, якого...
R2 » Сер 12 вер, 2018 20:28
1 112
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 вер, 2018 20:28
zloy_ukr
Мережі АЗС підвищили ціни на паливо слідом за...
R2 » Сер 12 вер, 2018 20:03
0 32
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 вер, 2018 20:03
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (60955)
13.09.2018 15:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.