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Як українцям перерахують платіжки після підвищення ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 вер, 2018 14:49
Пропонуємо до обговорення:
Україні не вдасться в 2018 році уникнути підвищення ціни на газ для населення.
Дивися повний текст Як українцям перерахують платіжки після підвищення ціни на газ
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Додано: Чет 13 вер, 2018 14:49
Круто взялись. Надеюсь закончат хоршо)
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Shall
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Додано: Чет 13 вер, 2018 14:53
Shall написав:
Надеюсь закончат хоршо)
И желательно побыстрее) к весне ...
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Джон
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