Про це повідомив Костянтин Ворушилін.
Дивися повний текст В Україні немає проблемних банків - голова Фонду гарантування вкладів.
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Додано: Чет 13 вер, 2018 16:27
В Україні немає проблемних банків - голова Фонду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні немає проблемних банків - голова Фонду гарантування вкладів.
Додано: Чет 13 вер, 2018 16:27
есть банк Укрсибанк, вообще не отвечает за сохраность денег на счету, служба безопасности работает с куча пробелами, будут снимать мошейнки деньги, так даже и не узнаете, смс и неприходят. не надежный банк не рекомендую.а директора некоторых отделений как сотрудники в консультанты в супер маркетах.(да и те больше знают)
Додано: Чет 13 вер, 2018 17:21
"В Україні немає проблемних банків" ???
Как интересно...
Даже название самой ссылки уже "немного" намекает
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