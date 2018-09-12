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В Україні немає проблемних
банків - голова Фонду...

В Україні немає проблемних банків - голова Фонду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 16:27

В Україні немає проблемних банків - голова Фонду...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Костянтин Ворушилін.

Дивися повний текст В Україні немає проблемних банків - голова Фонду гарантування вкладів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 16:27

есть банк Укрсибанк, вообще не отвечает за сохраность денег на счету, служба безопасности работает с куча пробелами, будут снимать мошейнки деньги, так даже и не узнаете, смс и неприходят. не надежный банк не рекомендую.а директора некоторых отделений как сотрудники в консультанты в супер маркетах.(да и те больше знают)
bodin1985
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 17:21

"В Україні немає проблемних банків" ???
Как интересно...
https://minfin.com.ua/banks/problem/
Даже название самой ссылки уже "немного" намекает ;)
nikitash
 
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