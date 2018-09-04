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Фонд гарантування запропонував
збільшити відшкодування...

Фонд гарантування запропонував збільшити відшкодування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 17:04

Фонд гарантування запропонував збільшити відшкодування...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор-розпорядник Костянтин Ворушилін.

Дивися повний текст Фонд гарантування запропонував збільшити відшкодування за депозитами в 4 рази.
R2
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Давно пора, но нужно действовать, а не просто сотрясать воздух
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 17:16

Re: Фонд гарантування запропонував збільшити відшкодування..

было бы неплохо
provad2470
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