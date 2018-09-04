Про це повідомив директор-розпорядник Костянтин Ворушилін.
Дивися повний текст Фонд гарантування запропонував збільшити відшкодування за депозитами в 4 рази.
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Додано: Чет 13 вер, 2018 17:04
Фонд гарантування запропонував збільшити відшкодування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд гарантування запропонував збільшити відшкодування за депозитами в 4 рази.
Додано: Чет 13 вер, 2018 17:16
Re: Фонд гарантування запропонував збільшити відшкодування..
было бы неплохо
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