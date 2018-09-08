Банк "Альянс" - це універсальний банк, який дає повний комплекс банківських послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам, підвищив ставки за депозитами.
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Додано: Чет 13 вер, 2018 17:52
Банк "Альянс" підвищив ставки за депозитам у доларах
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Дивися повний текст Банк \"Альянс\" підвищив ставки за депозитам у доларах.
Додано: Чет 13 вер, 2018 17:52
"Надбавка в +1% от банка, если сумма вклада выше 10 000 дол.США/10 000 евро" - смешное предложение, учитывая, что никаких гарантий на вклады выше 200тыс.грн. (менее 8тыс. дол.США) банк не дает! Но вы несите! За ваш риск аж целый ОДИН процент сверху...
Прямо неслыханная щедрость, учитывая, что Нацбанк занимает за рубежом под 9% годовых!!!
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