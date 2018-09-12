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Франція має намір виділити €8
млрд на боротьбу з бідністю

Франція має намір виділити €8 млрд на боротьбу з бідністю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 18:47

Франція має намір виділити €8 млрд на боротьбу з бідністю

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Франції планує витратити 8 млрд євро (9,3 млрд дол) на боротьбу з бідністю.

Дивися повний текст Франція має намір виділити €8 млрд на боротьбу з бідністю.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 18:48

введение всеобщего медицинского страхования для людей с доходом менее €700 в месяц....хм то есть за чертой бедности во Франции считают тех у кого на ОДНОГО а не на семью доход менее 700* 32 = 22 400 грн.. В Украине где то такой же по населению и площади но более богатой ресурсами найболее бедные это инвалиды, дети и пенсионеры с доходами менее 50 уе/мес или 1600 грн.. и вот какое то ****ло нам поднимет цены на газ и коммуналку соответственно потому что -- в Европах то цены выше...
Джон
 
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