Уряд Франції планує витратити 8 млрд євро (9,3 млрд дол) на боротьбу з бідністю.
Дивися повний текст Франція має намір виділити €8 млрд на боротьбу з бідністю.
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Додано: Чет 13 вер, 2018 18:47
Франція має намір виділити €8 млрд на боротьбу з бідністю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Франція має намір виділити €8 млрд на боротьбу з бідністю.
Додано: Чет 13 вер, 2018 18:48
введение всеобщего медицинского страхования для людей с доходом менее €700 в месяц....хм то есть за чертой бедности во Франции считают тех у кого на ОДНОГО а не на семью доход менее 700* 32 = 22 400 грн.. В Украине где то такой же по населению и площади но более богатой ресурсами найболее бедные это инвалиды, дети и пенсионеры с доходами менее 50 уе/мес или 1600 грн.. и вот какое то ****ло нам поднимет цены на газ и коммуналку соответственно потому что -- в Европах то цены выше...
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