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Франція має намір виділити €8 млрд на боротьбу з бідністю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 вер, 2018 18:47
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Франції планує витратити 8 млрд євро (9,3 млрд дол) на боротьбу з бідністю.
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