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Нинішня ціна на газ призвела до збитків у понад 4 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 13 вер, 2018 19:04
Пропонуємо до обговорення:
Асоціація газового ринку констатує суму збитків операторів газорозподільних мереж (ГРМ) в понад 4 млрд гривень через збитковий тариф на розподіл газу.
Дивися повний текст Нинішня ціна на газ призвела до збитків у понад 4 млрд гривень, - Асоціація газового ринку
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Додано: Чет 13 вер, 2018 19:04
а тариф по которому в продаете газ 500грн.?
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