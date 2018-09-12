Арешт акцій впливу на українську банківську систему України не матиме.
Дивися повний текст Нацбанк назвав наслідки арешту акцій російських банків.
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Додано: Чет 13 вер, 2018 19:24
Нацбанк назвав наслідки арешту акцій російських банків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк назвав наслідки арешту акцій російських банків.
Додано: Чет 13 вер, 2018 19:24
Беня красавчик, еще раз доказал что он "патриот" с двойным дном и подсобил путинским банкам выпутать себе руки, которые им скрутил НБУ. Теперь они могут кинуть всех и уйти с рынка не заплатив ничего и вытащив все залоги и обеспечения из банковской системы. Ну а что делать остается, если все идет к тому что чтобы избежать тюрьмы ему придется прятаться в Рашке. А жить в Ростове стоит недешево
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