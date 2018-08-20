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Суд підтвердив правомірність
віднесення ПриватБанку до...

Суд підтвердив правомірність віднесення ПриватБанку до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 19:51

Суд підтвердив правомірність віднесення ПриватБанку до...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляється на веб-сайті НБУ, відповідне рішення суд прийняв 12 вересня 2018 року.

Дивися повний текст Суд підтвердив правомірність віднесення ПриватБанку до категорії неплатоспроможних.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 19:51

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papazina
 
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