|
|
Суд підтвердив правомірність віднесення ПриватБанку до...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 вер, 2018 19:51
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляється на веб-сайті НБУ, відповідне рішення суд прийняв 12 вересня 2018 року.
Дивися повний текст Суд підтвердив правомірність віднесення ПриватБанку до категорії неплатоспроможних
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84462
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 13 вер, 2018 19:51
Так подтвердил или опроверг?
-
papazina
-
-
- Повідомлень: 600
- З нами з: 19.12.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21
|955
|
|
|1
|107
|
|
|2
|141
|