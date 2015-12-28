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Зручності не для всіх.
Навіщо ділити поїзди на класи

Зручності не для всіх. Навіщо ділити поїзди на класи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 20:50

Зручності не для всіх. Навіщо ділити поїзди на класи

Пропонуємо до обговорення:
Деякі експерти до пропозиції монополіста поставилися вкрай скептично.

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Повідомлення Додано: Чет 13 вер, 2018 20:50

Все правильно, а то не очень понятна эта нынешняя лотерея - все билеты по одной цене, но кто-то будет ехать с кондиционером, кто-то без, кто-то в новом вагоне, кто-то в старом, при том что заплатили все одинаково.
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