Деякі експерти до пропозиції монополіста поставилися вкрай скептично.
Дивися повний текст Зручності не для всіх. Навіщо ділити поїзди на класи.
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Додано: Чет 13 вер, 2018 20:50
Зручності не для всіх. Навіщо ділити поїзди на класи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зручності не для всіх. Навіщо ділити поїзди на класи.
Додано: Чет 13 вер, 2018 20:50
Все правильно, а то не очень понятна эта нынешняя лотерея - все билеты по одной цене, но кто-то будет ехать с кондиционером, кто-то без, кто-то в новом вагоне, кто-то в старом, при том что заплатили все одинаково.
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